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عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 10:44 مساء
عقيلة صالح يبحث مع السفيرة البريطانية ملف الانتخابات الليبية
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بلحيق)
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ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بلحيق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، تناول ما توصلت إليه لجنة «6+6».

- بليحق: عقيلة صالح بحث مع باتيلي «خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة»

عقيلة صالح: مجلس النواب حريص على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية
وأكد عقيلة صالح، خلال اللقاء، حرص مجلس النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية من خلال لجنة «6+6»، وتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي «تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة».

وفي وقت سابق اليوم التقي رئيس مجلس النواب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وناقشا «خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد».

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بلحيق)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بلحيق)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بلحيق)
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في بنغازي، الإثنين 24 يوليو 2023 (بلحيق)
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