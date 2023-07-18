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المشري يناقش مع السفير الإيطالي سبل دعم مسار الحل «الليبي - الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 06:36 مساء
المشري يناقش مع السفير الإيطالي سبل دعم مسار الحل «الليبي - الليبي»
استقبال المشري للسفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا، الثلاثاء 18 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، «سبل دعم مسار الحل الليبي-الليبي للوصول للانتخابات في أقرب الآجال»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وهنأ المشري في مستهل اللقاء السفير الإيطالي الذي قدم أوراق اعتماده مؤخرًا إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ببدء مهمته في ليبيا، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهامه.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري ناقش مع السفير الإيطالي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وتطرقا إلى ملف المصالحة الوطنية إضافة إلى التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول التي من مصلحتها عدم تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية
وأكد المشري من جانبه «الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة (6+6)، على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة ولا تعدل إلا عن طريق اللجنة المشتركة».

كما ناقش المشري مع السفير الإيطالي «مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي جرت الموافقة عليه مبدئيًا من قبل المجلس الأعلى للدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله»، وفق المكتب الإعلامي.

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