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المشري يناقش مع السفير التركي محاولات تعطيل الانتخابات من «بعض الجهات الفاعلة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 04:37 مساء
المشري يناقش مع السفير التركي محاولات تعطيل الانتخابات من «بعض الجهات الفاعلة»
لقاء المشري مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، السبت 15 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر إقامته في طرابلس، اليوم السبت، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، وذلك لمناقشة جهود المجلس «للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وهنأ المشري في مستهل اللقاء السفير التركي بمناسبة يوم «الديمقراطية والوحدة الوطنية» التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.

- المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
- المشري: الحكومة ترفض توجهات مجلس الدولة بشأن الانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، أن السفير التركي ثمن جهود المجلس الأعلى للدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار «الحل الليبي - الليبي». كما تطرق الطرفان لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.

المشري يتهم الدبيبة بعرقلة الانتخابات
يأتي لقاء المشري مع السفير التركي، بعد يومين من شكوى الأول من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة واتهامه بعرقلة المسار الانتخابي والتضييق على المجلس الأعلى للدولة، ومنع عدد من أعضاء المجلس من السفر إلى تركيا وسحب جوازات سفرهم من قِبل جهاز الأمن الداخلي قبل سفرهم من مطار معيتيقة.

وقال المشري في كلمة بثها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة يوم الخميس، إن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة «تحركت بكل جدية وبقوة ضد المجلس الأعلى للدولة» منذ اتخاذ المجلس لخطوات جدية بشأن الانتخابات.

لقاء المشري مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، السبت 15 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
لقاء المشري مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز، السبت 15 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)
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