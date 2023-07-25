المقريف يبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مع النقيب العام للمعلمين، عبدالنبي المنف، استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وتطرق اللقاء، الذي حضره نقيب معلمي بلدية سلوق سعد إبراهيم الفاخري، ونقيب معلمي بلدية المرج بوشناف العلمي، صرف رواتب معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية، لتعزيز مهارات المعلمين ورفع كفاءتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة التعليم.

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سبق أن أعلن وزير التعليم انطلاق العام الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية المخازن.

لقاء المقريف في طرابلس مع نقيب المعلمين، 24 يوليو 2023. (وزارة التعليم)