  • Alwasat News
Atwasat

المقريف يبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 09:48 صباحا
المقريف يبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل
لقاء المقريف في طرابلس مع نقيب المعلمين، 24 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
alwasat radio

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مع النقيب العام للمعلمين، عبدالنبي المنف، استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وتطرق اللقاء، الذي حضره نقيب معلمي بلدية سلوق سعد إبراهيم الفاخري، ونقيب معلمي بلدية المرج بوشناف العلمي، صرف رواتب معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية، لتعزيز مهارات المعلمين ورفع كفاءتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة التعليم.

المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل
«التربية والتعليم» تبحث صرف مرتبات معلمي العقود في وادي عتبة
المقريف عن أزمة رواتب معلمي العقود: أحلنا ملفاتهم إلى «الخدمة المدنية»

سبق أن أعلن وزير التعليم انطلاق العام الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، بعد وصول شحنات الكتب المدرسية المخازن.

لقاء المقريف في طرابلس مع نقيب المعلمين، 24 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
لقاء المقريف في طرابلس مع نقيب المعلمين، 24 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: لم نلجأ لطرح الأحمال.. ولدينا فائض يصل إلى 700 ميجاوات (فيديو)
«الكهرباء»: لم نلجأ لطرح الأحمال.. ولدينا فائض يصل إلى 700 ...
«وال» تثير مخاوف إزاء محاولة مؤتمر روما توطين المهاجرين في ليبيا
«وال» تثير مخاوف إزاء محاولة مؤتمر روما توطين المهاجرين في ليبيا
وصول 8 حاويات «فلاتر» مخازن شركة الكهرباء
وصول 8 حاويات «فلاتر» مخازن شركة الكهرباء
الصور يبحث مع بن قدارة تأثير تهريب المحروقات في المنطقة الغربية
الصور يبحث مع بن قدارة تأثير تهريب المحروقات في المنطقة الغربية
العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم يذكر
العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم يذكر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
المزيد
«الأرصاد»: درجة الحرارة 48 على العزيزية.. وتتراجع غدا بمناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: درجة الحرارة 48 على العزيزية.. وتتراجع غدا بمناطق......
بلدية بنغازي تبحث إمدادها بمعدات جمع ونقل المخلفات الصلبة
بلدية بنغازي تبحث إمدادها بمعدات جمع ونقل المخلفات الصلبة...
المقريف يبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل
المقريف يبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل...
العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم يذكر
العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم ......
الصور يبحث مع بن قدارة تأثير تهريب المحروقات في المنطقة الغربية
الصور يبحث مع بن قدارة تأثير تهريب المحروقات في المنطقة ......
المزيد