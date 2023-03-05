«التربية والتعليم» تبحث صرف مرتبات معلمي العقود في وادي عتبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير، اليوم الأحد، صرف مرتبات معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية في بلدية وادي عتبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير بأعضاء من المجلس البلدي وادي عتبة وعدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء تناول صرف مرتبات معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية، وتغطية العجز في معلمي المواد، وصيانة المؤسسات التعليمية بالبلدية.