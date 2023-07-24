ميلوني وغوتيريس يناقشان الوضع الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبادل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا، حسب ما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية.

جاء اللقاء على هامش قمة «النظم الغذائية +2» المنعقدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالعاصمة روما.

وأفادت مذكرة صادرة عن الأمم المتحدة بأن غوتيريس شكر ميلوني على «دعم إيطاليا القوي» لاستضافة وكالات الأمم المتحدة بالعاصمة روما.

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وجرت، خلال اللقاء الثنائي، مناقشة الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في العام 2024، والهجرة، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا.

قمة الهجرة والتنمية في روما

استضافت روما، أمس الأحد، قمة الهجرة والتنمية التي حددت الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية، ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وشاركت ليبيا في الاجتماعات بوفد ترأّسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها تأكيد رفض ليبيا القاطع توطين المهاجرين في دول العبور.