المنفي يشارك في قمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء في روما

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين بالعاصمة الإيطالية روما، في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بحضور قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في فعاليات القمة الأممية في روما جاءت تلبية لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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وقد ترأس المنفي، أمس الأحد، وفد ليبيا المشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وقادة ورؤساء حكومات 20 دولة من منطقة المتوسط وأفريقيا.

مشاركة المنفي في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء في روما، اليوم الإثنين، 24 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)