المنفي أمام مؤتمر الهجرة: «المقاربة الأمنية» لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن «المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية»، موضحًا أن «هذه الظاهرة المرتبطة بالإتجار بالبشر لا يمكن التصدي لها كدولة بمقدورنا»، وحث على «العمل من أجل التنمية في القارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية».
المنفي: علينا أن نضافر جهودنا لاجتثاث جذور وأسباب الهجرة غير النظامية
وأضاف المنفي في كلمة أمام مؤتمر الهجرة والتنمية في روما «علينا أن نضافر جهودنا لاجتثاث جذور وأسباب الهجرة غير النظامية ومواجهة هذه الظاهرة بالتضامن والتعاون، والمساعدة في الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة، وكذلك العمل على تعزيز الأمن على الحدود ومنع مراكب الموت من عبور الشواطئ».
وتابع رئيس المجلس الرئاسي أن «ليبيا عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجان المتخصصة تتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمتد على سواحلنا»، داعيًا دول الجوار إلى المشاركة في هذه الجهود. واختتم قائلًا «نحتاج إلى العون والمساعدة للتصدي للعصابات الإجرامية التي تخترق ليبيا وتنتهك حقوق الإنسان وتتسبب في معاناة المهاجرين والمعاناة الاقتصادية، رغم تسخير قدراتنا الإمنية لإغاثة اللاجئين».
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