تحرير 957 مخالفة مرورية خلال العطلة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، تحرير 957 مخالفة مرورية متنوعة خلال أيام العطلة.

جاء ذلك خلال حملة مرورية داخل العاصمة نفذتها قوة أقسام المرورية بقيادة «م ع 2»، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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تفاصيل المخالفات المضبوطة

وتنوعت المخالفات بواقع 390 مخالفة انتهاء الفحص الفني، و189 مخالفة دون لوحات معدنية ورخص قيادة، و161 دون تأمين، و149 انتهاء دمغة التجول، و68 مخالفة اختراق إشارة ضوئية حمراء.

سيارات مخالفة في طرابلس، 21 يوليو 2023. (مديرية أمن طرابلس)