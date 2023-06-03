ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم مرور أبوسليم، اليوم السبت، 416 سيارة من بينها سيارات يقودها أجانب دون تغيير ملكيتها أو لوحات معدنية.

جاء ذلك ضمن حملة قسم مرور أبوسليم على المخالفين داخل نطاق طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن العاصمة.

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وفي مايو، تمكنت شرطة مرور أبوسليم من ضبط أكثر من 230 سيارة دون رخص قيادة من بينها سيارات تسير عكس الاتجاه.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب آنذاك: إن شرطة مرور أبوسليم حرَّرت كذلك أكثر من 820 مخالفة مرورية.

سيارات مخالفة ضبطها قسم مرور أبوسليم، 3 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)