1317 مخالفة مرورية في أبوسليم وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة مرور أبوسليم وعين زارة تحرير 1317 مخالفة مرورية، وفق مديرية أمن طرابلس.

وقالت شرطة مرور أبوسليم إنها حررت أكثر من 750 مخالفة مرورية. ونوهت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «ضبط أكثر من 200 سيارة، من بينها يقودها أجانب دون لوحات معدنية». وأشارت إلى «مواصلة حملتها الأمنية على المخالفين داخل العاصمة طرابلس».

- ضبط 108 سيارات بدون لوحات معدنية في عين زارة

- ضبط شخصين يبيعان قطع غيار سيارات جديدة بأحد مستودعات الخردة في بنغازي

مخالفات عين زارة

من جهتها، قالت شرطة مرور عين زارة، إنها ضبطت أكثر من 97 سيارة دون لوحات معدنية، وتحرر أكثر من 567 مخالفة مرورية.

سيارات في مرور أبوسليم، 7 مايو 2023 (مديرية أمن طرابلس)