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ضبط 108 سيارات بدون لوحات معدنية في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 01:54 صباحا
ضبط 108 سيارات بدون لوحات معدنية في عين زارة
جانب من السيارات المضبوطة، الخميس 27 أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس، عن ضبط 108 سيارات بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، منها سيارات يقودها أجانب داخل الحدود الإدارية لبلدية عين زارة.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دوريات مكتب شؤون المرور ضبطت أيضًا 4 سيارات تحمل أوراقًا ولوحات معدنية مزورة من خلال منظومة الاستعلام الأمني، وذلك في مناطق طرابلس وأبوسليم وحي الأندس.

- بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس

وفي منشور آخر، أفادت مديرية الأمن بأن إحدى دوريات مرور سوق الجمعة ضبطت مركبة مسروقة ومطلوبة لشؤون الأمنية بالمديرية، حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من السيارات المضبوطة، الخميس 27 أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من السيارات المضبوطة، الخميس 27 أبريل 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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