بالصور: ضبط نحو 200 سيارة مخالفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت شرطة مرور أبوسليم في العاصمة طرابلس حملتها على المخالفين وضبطت أكثر من 196 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان اليوم الأحد، إن بعض السيارات المضبوطة غير مكتملة الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، أوضحت المديرية أن دوريات شرطة المرور في العاصمة ضبطت ثلاث سيارات تحمل لوحات معدنية مزورة من خلال منظومة البلاغات؛ الأولى عبر دوريات مرور طرابلس؛ إذ ضبطت سيارة «هونداي» تحمل لوحات معدنية تخص سيارة «جيب».

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أما قسم مرور حي الأندلس فضبط سيارة نوع «هونداي توسان جمرك» تحمل لوحات معدنية مزورة؛ في حين ضبط قسم مرور أبوسليم سيارة «كيا» تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة «شيفروليه».

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبو سليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبو سليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبو سليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)