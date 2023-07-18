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اعتماد مبنى قسم مرور سوق الجمعة معلمًا ومبنى تاريخيًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 05:54 مساء
اعتماد مبنى قسم مرور سوق الجمعة معلمًا ومبنى تاريخيًا
مبنى قسم مرور سوق الجمعة الذي اعتمد «معلمًا ومبنى تاريخيًا». (مديرية أمن طرابلس)
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أعلن جهاز إدارة المدن التاريخية، اليوم الثلاثاء، «اعتماد مبنى قسم مرور سوق الجمعة معلمًا ومبنى تاريخيًا ضمن أعمال لجنة السجل الوطني»، وفق ما نشرته مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بحضور رئيس قسم مرور سوق الجمعة العميد فتحي الشريف، وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بالحاج، ورئيس لجنة الإشراف على السجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية عبدالحكيم خثيرة، وأعضاء اللجنة الممثلين في إبراهيم رجب أبوقرين، ونسرين جمال الشهاوي، وفرج عمر القمري، وعصام الفرجاني.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب للجنة الإشراف على السجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية وفريق التوثيق والحصر التابع لها. وتوجه رئيس لجنة السجل الوطني بكلمة أوضح فيها الدور المناط باللجنة وآلية عملها والمعايير الفنية التي تلتزم بها في إنجاز مهامها.

تسليم شهادة التوثيق إلى مسؤولين عن مبنى قسم مرور سوق الجمعة. (مديرية أمن طرابلس)
تسليم شهادة التوثيق إلى مسؤولين عن مبنى قسم مرور سوق الجمعة. (مديرية أمن طرابلس)
تسليم شهادة التوثيق إلى مسؤولين عن مبنى قسم مرور سوق الجمعة. (مديرية أمن طرابلس)
تسليم شهادة التوثيق إلى مسؤولين عن مبنى قسم مرور سوق الجمعة. (مديرية أمن طرابلس)
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