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البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو للإفراج عن جميع المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 11:09 مساء
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو للإفراج عن جميع المعتقلين
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق عن وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة، فرج بومطاري، وجددت دعوتها لـ«لإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا» من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

وذكرت البعثة في بيان، جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.

وسبق أن أعربت البعثة الأممية عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر، محذرة أن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخا من الخوف».

إطلاق بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس
ومساء السبت، أفادت قناة «الوسط» (WTV) بإطلاق فرج بومطاري، بعد احتجازه لأيام في العاصمة طرابلس.

كما نقل «تلفزيون المسار» المقرب من القيادة العامة، عن رئيس المجلس الاجتماعي المرشح الرئاسي السنوسي الحليق قوله، إن بومطاري أُطلق بعد تدخل النائب العام المستشار الصديق الصور.

إطلاق بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس
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وفي مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV) قبل يومين، وصف الحليق احتجاز بومطاري في طرابلس بأنه «مؤامرة» من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن توقيف وزير المالية السابق جاء على خلفية ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

التلويح بغلق النفط.. ودعوات أممية لفتحه
وعلى خليفة احتجاز بومطاري تكاثفت التلويحات بغلق حقول وموانئ النفط، إذ دان، الخميس، بيان صادر عمن سموا أنفسهم «شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية» ما وصفوه بـ«خطف غير مبرر» لبومطاري، أثناء زيارته العاصمة طرابلس، ولوّحوا بقفل حقول وموانئ النفط حال عدم إطلاقه.

وقالوا في بيان، تلاه أحدهم، إنه جرى «خطف» بومطاري واقتياده إلى جهة غير معلومة فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي لإجراء زيارة عادية إلى العاصمة طرابلس، موضحين أن بومطاري مرشحا لنيل منصب المحافظ المركزي وهو ما جعله عرضة لـ«الخطر والخطف».

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها «تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بغلق بعض حقول النفط ردا على خطف بومطاري»، منبهة إلى أن هذا الغلق «من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي».

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