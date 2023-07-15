إطلاق بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم السبت، إطلاق وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، بعد احتجازه لأيام في العاصمة طرابلس.

كما نقل «تلفزيون المسار» المقرب من القيادة العامة، عن رئيس المجلس الاجتماعي المترشح الرئاسي السنوسي الحليق قوله، إن بومطاري أُطلق بعد تدخل النائب العام المستشار الصديق الصور.

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وآثار توقيف واحتجاز بومطاري من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قبل أيام، ردود فعل واسعة داخل ليبيا رافقتها تهديدات بإغلاق حقول نفطية وقطع المياه.

وفي مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV) قبل يومين، وصف الحليق احتجاز بومطاري في طرابلس بأنه «مؤامرة» من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. في حين أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن توقيف وزير المالية السابق جاء على خلفية ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.