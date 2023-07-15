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المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 15 يوليو 2023, 10:29 مساء
المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية
لقاء المنفي في نيروبي مع مبعوث الرئيس الكوري الجنوبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء السبت، دعوة رسمية من رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لحضور القمة الكورية - الأفريقية التي تنعقد العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، المبعوث الخاص للرئيس الكوري جانغ سونق من، حيث تطرقا الطرفان إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها والارتقاء بها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى إشادة المنفي بتاريخ العلاقات بين ليبيا وكوريا، مبرزا حرص ليبيا على إرساء شراكة فاعلة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والبناء. بدوره، أكد الجانب الكوري الاهتمام بتوطيد العلاقات مع ليبيا والعزم على «الدفع بها إلى درجات أكثر تقدما» بما يخدم مصلحة البلدين، وفق البيان.

ووصل المنفي إلى كينا في وقت سابق السبت، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة من قمة «منتصف العام» بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المُزمع عقدها، غدًا الأحد، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية.

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