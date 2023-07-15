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المنفي يصل كينيا للمشاركة في قمة «منتصف العام» الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 06:42 مساء
المنفي يصل كينيا للمشاركة في قمة «منتصف العام» الأفريقية
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في قمة تابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، إن المنفي يشارك خلال تواجده في كينيا بأعمال الدورة الخامسة من قمة «منتصف العام» بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المُزمع عقدها، غدًا الأحد، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية.

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وشارك المنفي، الخميس الماضي، في قمة جوار السودان التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، وقال خلال كلمته بالقمة إن الآثار الأمنية والإنسانية بالغة الصعوبة الناتجة عن الصراع في السودان، تجاوزت حدوده إلى دول الجوار، وتفاوتت حدتها من دولة إلى أخرى.

وفي بيانها الختامي، أكدت قمة دول جوار السودان أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وحذرت من «تداعيات بالغة الخطورة» لاستمرار الأزمة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال محمد المنفي في العاصمة الكينية نيروبي، 15 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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