المنفي يصل القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عصر اليوم الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان التي ستنعقد يوم الغد الخميس، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ودعت مصر ليبيا إلى المشاركة في القمة الأولى لدول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.

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وقبل خمسة أيام، سلم القائم بالأعمال في سفارة مصر لدى ليبيا السفير تامر مصطفى دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للمشاركة في القمة التي ستجمع قادة دول ورؤساء حكومات مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.

وأضافت الرئاسة المصرية في بيان إن القمة تأتي «في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل».