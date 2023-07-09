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مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 06:00 مساء
مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع
شعار جمهورية مصر العربية. (الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية)
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أعلنت مصر استضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان، الخميس المقبل، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأضافت الرئاسة في بيان إن القمة تأتي «في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل».

 نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص
أدى القتال الذي اندلع في العاصمة السودانية الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار. وعبر ما يزيد على 255 ألفًا الحدود إلى مصر، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

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وترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني الذي يقاتل قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم وأنحاء أخرى من السودان. ولم تشارك مصر في محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة والتي جرى تأجيلها الشهر الماضي بعد الفشل في تحقيق وقف إطلاق نار دائم.

 

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