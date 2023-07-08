مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر دبلوماسية أميركية لـ«الشرق» بلومبرغ السبت، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي ستشارك في اجتماعات اللجنة الرباعية لـ«الإيقاد» في أديس أبابا الاثنين، بشأن الحرب في السودان.

فيما أكدت مصادر أخرى، مشاركة كل من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمملكة العربية السعودية في الاجتماعات، بحسب «الشرق».

رئيس جنوب السودان لن يشارك

وذكرت مصادر دبلوماسية في جوبا أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، لن يشارك في القمة الرباعية للإيقاد.

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تضم اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيقاد) وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي. ونتجت اللجنة عن قمة دول المنظمة التي استضافتها جيبوتي في يونيو.