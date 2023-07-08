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وفد من القوى المدنية السودانية يصل إثيوبيا لبحث جهود السلام وإنهاء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:36 مساء
وفد من القوى المدنية السودانية يصل إثيوبيا لبحث جهود السلام وإنهاء الحرب
أعمدة من الدخان ترتفع في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفة: الإنترنت)
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أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف، اليوم السبت، وصول وفد من القوى المدنية السودانية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن عدة زيارات إقليمية يقوم بها الوفد للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في البلاد.

وكتب يوسف على «تويتر»، أن الزيارة تهدف للتواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لتسريع جهود إحلال السلام في السودان، لافتاً إلى أن القوى المدنية لن تدخر جهداً لإنهاء الحرب، بحسب وسائل إعلام محلية.

 لقاء مباشر في أديس أبابا 
وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان منظمة «الإيغاد» عن جهود لعقد لقاء مباشر في أديس أبابا بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

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وبحسب ما ذكرته مصادر في وقت سابق، فإن البرهان ما زال يرفض عقد أي لقاء تحت مظلة الإيغاد في ظل رئاسة كينيا للمنظمة في الوقت الحالي، وسط اتهامات من الخرطوم لنيروبي بعدم الحياد في هذا الملف.

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