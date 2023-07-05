السيسي يدعو المنفي للمشاركة في قمة دول جوار السودان بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى المشاركة في قمة دول جوار السودان المزمع إقامتها منتصف الشهر الجاري بالقاهرة.

وتلقى المنفي، اليوم الأربعاء، دعوة من السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان منتصف الشهر الجاري بالقاهرة، وقام بتسليم الدعوة القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا السفير تامر مصطفى، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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ومن المقرر أن يشارك في القمة المرتقبة رؤساء دول وحكومات مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، لمناقشة سبل وقف الاقتتال الدائر منذ 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

المنفي يتسلم دعوة السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان بالقاهرة من القائم بالأعمال المصري. (المجلس الرئاسي)

المنفي يتسلم دعوة السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان بالقاهرة من القائم بالأعمال المصري. (المجلس الرئاسي)