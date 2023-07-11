المنقوش تبحث مع نظيرها المالطي التعاون في الاستثمار والطاقة والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها المالطي إيان بورج تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين خلال زيارة بورج إلى ليبيا؛ لمناقشة إجراءات حكومتي الدولتين لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع المحلية في ليبيا، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بها تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.