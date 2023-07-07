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المنقوش وعمار يتشاوران حول سبل معالجة وضع المهاجرين على الحدود التونسية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 10:34 مساء
المنقوش وعمار يتشاوران حول سبل معالجة وضع المهاجرين على الحدود التونسية الليبية
وضع المهاجرين عند الحدود الليبية - التونسية كان محور مشاورات المنقوش وعمار الهاتفية. (الإنترنت)
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أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المقنوش، اليوم الجمعة، مشاورات هاتفية مع نظيرها التونسي نبيل عمار، حول سبل معالجة أوضاع المهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية الليبية.

وقالت الخارجية الليبية في بيان إن المنقوش أجرت اتصالا هاتفيا مع نظيرها التونسي نبيل عمار «للتهنئة والمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات في المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق المستمر بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحكومتين في ليبيا وتونس العمل من أجل تطوير التعاون المشترك في شتى المجالات».

وأضافت الخارجية التونسية في بيان أن عمار أجرى مكالمة هاتفية مع المنقوش «تناولت علاقات الأخوة وواقع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه على جميع المستويات».

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التشاور بين ليبيا وتونس بشأن الهجرة
وأضافت الخارجية التونسية أن «المكالمة تنزّلت في إطار سنة التشاور الدائم بين كبار مسؤولي البلدين الشقيقين حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما مسألة الهجرة غير النظامية وطرق مكافحتها في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وباعتبارها قضية عابرة للحدود تؤرق على حد سواء بلدان الشمال ودول الجنوب».

وتطرّق عمار والمنقوش في هذا السياق إلى تواجد عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية، حيث «عبّر الجانبان عن حرصهما على معالجة هذه المسألة في إطار الاحترام الكامل للقوانين الجاري به العمل في البلدين، والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التأكيد على البعد الإنساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين» وفق الخارجية التونسية.

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