المنقوش تستقبل رئيس وزراء مالطا في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش صباح اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في مطار معيتيقة الدولي.

ويزور أبيلا العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زيارة الدبيبة إلى مالطا

وفي نهاية أغسطس الماضي زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مالطا، حيث وقع اتفاقيتين للتعاون مع أبيلا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة، ومحافظ مصر ليبيا المركزي الصديق الكبير.

- الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا

- المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن

ونصت الاتفاقيتان «على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين»، كما تناولت المحادثات أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي، ووجه الدبيبة الدعوة إلى نظيره المالطي لزيارة طرابلس.

المنقوش خلال استقبالها رئيس وزراء مالطا في مطار معيتيقة، 22 يونيو 2023، (الخارجية)

المنقوش خلال استقبالها رئيس وزراء مالطا في مطار معيتيقة، 22 يونيو 2023، (الخارجية)