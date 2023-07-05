الديبية يشكل غرفة عمليات برئاسة النمروش للتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة قرارًا يقضي بتشكيل غرفة عمليات برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، تتولى مهمة التسنيق بين الوحدات العسكرية في المنطقة الغربية.

مكونات غرفة العمليات

وتضم الغرفة المشكلة بموجب قرار الدبيبة رقم (291) لسنة 2023، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائبًا لرئيس الغرفة، وعضوية كل من آمر «اللواء 111»، وآمر «اللواء 444»، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية العقيد محمد الشيباني المرحاني، والرائد محمد عصام الغراري، والملازم علاء أحمد محمد بن رمضان، وفق نص المادة الأولى من القرار المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.

ونص المادة الثانية من القرار على أن تعمل الغرفة «تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم (12858) المؤرخ في 4 يوليو 2023، للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوچيستي لها، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه».

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وطالب الدبيبة بموجب المادة الثالثة من القرار «الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة بتسخير إمكاناتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك».

قوة من 12 جهة أمنية وعسكرية

وأمر الدبيبة أمس الثلاثاء، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» وذلك «لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير، واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي جرى القبض عليه ليلة أول أمس بمنفذ رأس اجدير واعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة» إلى النيابة العامة في طرابلس.

وأصدر الدبيبة أمره إلى كل من آمري ورؤساء: «اللواء 444 قتال» و«اللواء 111» و«اللواء 52» و«الكتيبة 166»، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني، وفق كتابه رقم (12858 الذي) جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الدبيبة آمري ورؤساء الجهات الأمنية والعسكرية المكلفين بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وإعلامه بالمستجدات بشكل دوري.