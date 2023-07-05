  • Alwasat News
Atwasat

الديبية يشكل غرفة عمليات برئاسة النمروش للتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 04:53 مساء
الديبية يشكل غرفة عمليات برئاسة النمروش للتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية:حكومتنا)
alwasat radio

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة قرارًا يقضي بتشكيل غرفة عمليات برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، تتولى مهمة التسنيق بين الوحدات العسكرية في المنطقة الغربية.

مكونات غرفة العمليات
وتضم الغرفة المشكلة بموجب قرار الدبيبة رقم (291) لسنة 2023، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائبًا لرئيس الغرفة، وعضوية كل من آمر «اللواء 111»، وآمر «اللواء 444»، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية العقيد محمد الشيباني المرحاني، والرائد محمد عصام الغراري، والملازم علاء أحمد محمد بن رمضان، وفق نص المادة الأولى من القرار المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.

ونص المادة الثانية من القرار على أن تعمل الغرفة «تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم (12858) المؤرخ في 4 يوليو 2023، للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوچيستي لها، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه».

- الدبيبة يشكل قوة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير وجلب مطلوب للنيابة

وطالب الدبيبة بموجب المادة الثالثة من القرار «الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة بتسخير إمكاناتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك».

قوة من 12 جهة أمنية وعسكرية
وأمر الدبيبة أمس الثلاثاء، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة» وذلك «لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير، واتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي جرى القبض عليه ليلة أول أمس بمنفذ رأس اجدير واعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة» إلى النيابة العامة في طرابلس.

وأصدر الدبيبة أمره إلى كل من آمري ورؤساء: «اللواء 444 قتال» و«اللواء 111» و«اللواء 52» و«الكتيبة 166»، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني، وفق كتابه رقم (12858 الذي) جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الدبيبة آمري ورؤساء الجهات الأمنية والعسكرية المكلفين بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وإعلامه بالمستجدات بشكل دوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين
إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور

إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول

بعد تلقيها شكاوي.. «التعليم» تصدر تعميما بشأن توزيع الطلاب على الفصول
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي

«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا

صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا

تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)

أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية
«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يشيد بدور رئيس الكونغو والاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة
المنفي يشيد بدور رئيس الكونغو والاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع ...
مكتب الامتحانات: 47% نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية في سرت
مكتب الامتحانات: 47% نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية في سرت
السيسي يدعو المنفي للمشاركة في قمة دول جوار السودان بالقاهرة
السيسي يدعو المنفي للمشاركة في قمة دول جوار السودان بالقاهرة
الكيلاني تبحث احتياجات دار البراعم للفنون
الكيلاني تبحث احتياجات دار البراعم للفنون
سفير ليبيا في روما: حكومة الوحدة تعمل من أجل الانتخابات وإيطاليا شريكنا الأول
سفير ليبيا في روما: حكومة الوحدة تعمل من أجل الانتخابات وإيطاليا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
المزيد
المشري يناقش مع النائب العام إبعاد السلك القضائي عن التأثيرات السياسية
المشري يناقش مع النائب العام إبعاد السلك القضائي عن ......
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و201 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و201 ألف برميل...
الديبية يشكل غرفة عمليات برئاسة النمروش للتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية
الديبية يشكل غرفة عمليات برئاسة النمروش للتنسيق بين الوحدات ......
سفير ليبيا في روما: حكومة الوحدة تعمل من أجل الانتخابات وإيطاليا شريكنا الأول
سفير ليبيا في روما: حكومة الوحدة تعمل من أجل الانتخابات ......
الكيلاني تبحث احتياجات دار البراعم للفنون
الكيلاني تبحث احتياجات دار البراعم للفنون...
المزيد