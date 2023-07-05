وزير الخارجية العماني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الليبية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت سفيرة ليبيا لدى سلطنة عمان هاجر عمرو خليفة النامي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي.

وأكد رئيس الدبلوماسية العمانية تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، متمنيًا كامل التوفيق للسفيرة الليبية في أداء مهام عملها الجديد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وبعدما نقلت تحيات الوزيرة نجلاء المنقوش، أكدت هاجر النامي بذلها الجهود كافة للارتقاء بالعلاقات الثنائية مع سلطة عمان وإلى «تعاون أوثق» في مختلف المجالات.

زياد دغيم يتسلم مهام عمله سفيرا لليبيا لدى هولندا

المنفي يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جُدد لدى ليبيا

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

ويوم الإثنين الماضي، تسلم زياد دغيم، مهام منصبه سفيرًا لدولة ليبيا لدى مملكة هولندا، خلفًا للسفير السابق مرعي العوامي.

ودغيم واحد ضمن ستة سفراء جدد جرى تعيينهم لدى كل من أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا، وفق خطاب وجهه المجلس الرئاسي في يناير الماضي إلى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وإلى جانب دغيم، جرى تعيين أسامة محمد أبوقاسم سفيرًا لدى أوكرانيا، وعلي سالم نصير سفيرًا لدى أذربيجان، وخالد على الكاجيجي سفيرًا لدى فرنسا، والهمالي خليفة سليم سفيرًا لدى ألبانيا، وعلي جمعة حسن سفيرًا لدى إيران.