شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة القاهرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على الموقف الأميركي الذي جاء على لسان سفيرها ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، بخصوص النفط الليبي، الذي دعا «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين»، وفق قوله.

هذا الموقف وجد استنكارًا من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الذي قال إن تصريحات نورلاند حول «الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط» مبنية «على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب». كما اعتبرتها لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».

- واشنطن تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط

- حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»

- لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي

لكن السفير الأميركي ريتشار نورلاند أمدّ حبال تصريحاته إلى تحميل المشير خليفة حفتر وقوات «فاغنر» الروسية مسؤولية عدم الاستقرار منذ حرب طرابلس 2019، بحسب البرنامج، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية أن تتراجع القيادة العامة وحكومة حماد عن التلويح بفرض القوة القاهرة بعد التصريحات الأميركية.

بن قدارة يقدم استقالته للدبيبة

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تقديم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة استقالته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يتخذ بشأنها أي إجراء بعد، بحسب مصادر لقناة «الوسط».

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية محمود الرملي، ورئيس مجموعة العمل الوطنية خالد الترجمان، ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي.

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