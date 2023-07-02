  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة القاهرة؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 11:12 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة القاهرة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 2 يوليو 2023
alwasat radio

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على الموقف الأميركي الذي جاء على لسان سفيرها ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، بخصوص النفط الليبي، الذي دعا «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين»، وفق قوله.

هذا الموقف وجد استنكارًا من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الذي قال إن تصريحات نورلاند حول «الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط» مبنية «على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب». كما اعتبرتها لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».

- واشنطن تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط
- حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»
- لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي

لكن السفير الأميركي ريتشار نورلاند أمدّ حبال تصريحاته إلى تحميل المشير خليفة حفتر وقوات «فاغنر» الروسية مسؤولية عدم الاستقرار منذ حرب طرابلس 2019، بحسب البرنامج، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية أن تتراجع القيادة العامة وحكومة حماد عن التلويح بفرض القوة القاهرة بعد التصريحات الأميركية.

بن قدارة يقدم استقالته للدبيبة
هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تقديم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة استقالته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يتخذ بشأنها أي إجراء بعد، بحسب مصادر لقناة «الوسط».

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الأستاذ الجامعي المتخصص بالسياسة الاستراتيجية محمود الرملي، ورئيس مجموعة العمل الوطنية خالد الترجمان، ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»

معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي

«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم

السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي ...
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا

بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتشال بقايا جثمان مجهول الهوية من شاطئ الدافنية في مصراتة
انتشال بقايا جثمان مجهول الهوية من شاطئ الدافنية في مصراتة
للمرة الثانية.. نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة
للمرة الثانية.. نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى بلبنان في حالة ...
شاهد في «هنا ليبيا»: أجواء عيد الأضحى في ليبيا
شاهد في «هنا ليبيا»: أجواء عيد الأضحى في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة القاهرة؟
شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة ...
الدبيبة يطلب من المنفي إيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة
الدبيبة يطلب من المنفي إيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
استكمال إنشاء مدرسة جديدة في الرياينة بقدرة استيعابية 600 طالب
استكمال إنشاء مدرسة جديدة في الرياينة بقدرة استيعابية 600 ......
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري ......
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة......
الدبيبة يطلب من المنفي إيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة
الدبيبة يطلب من المنفي إيقاف سفير ليبيا بالجزائر صالح همة...
شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة القاهرة؟
شاهد في «وسط الخبر»: ضغوط واشنطن.. هل تمنع حفتر من فرض القوة......
المزيد