حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

القاهرة - بوابة الوسط

قالت القيادة العامة، إن قائدها المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بفتح مطار الأبرق والبدء في تسيير الرحلات الداخلية والدولية من خلاله.

وأضافت، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يهدف «لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على أهلنا في المنطقة الشرقية»، وفق نص البيان.

- مطار الأبرق يخاطب شركات الطيران لتسيير رحلات دولية عبره

وطالبت إدارة مطار الأبرق الدولي، في 6 مايو الماضي، جميع شركات الطيران بفتح خطوط دولية عبر المطار، أو مخاطبتها كتابيًا بالأسباب والموانع في حال تعذر ذلك، مؤكدة جاهزية المطار الكاملة وعمله على مدار 24 ساعة.

كما أكدت إدارة المطار، توافر متطلبات التشغيل به سواء من خلال مرافقه المختلفة أو شركات خدمات الطيران كشركات المناولة وتزويد الوقود أو المعدات والتجهيزات، فضلًا عن المنظومة الأمنية المتعددة أو وسائل الاتصال والملاحة الجوية.