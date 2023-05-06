مطار الأبرق يخاطب شركات الطيران لتسيير رحلات دولية عبره

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت إدارة مطار الأبرق الدولي، السبت، جميع شركات الطيران بفتح خطوط دولية عبره، أو مخطابتها كتابيًا بالأسباب والموانع في حال تعذر ذلك، مؤكدًا جاهزية المطار الكاملة وعمله على مدار 24 ساعة، وتوافر متطلبات التشغيل به سواء من خلال مرافقه المختلفة أو شركات خدمات الطيران كشركات المناولة وتزويد الوقود أو المعدات والتجهيزات، فضلًا عن المنظومة الأمنية المتعددة أو وسائل الاتصال والملاحة الجوية.

جاء ذلك في خطاب وجهته إدارة المطار إلى شركات الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الجوية الأفريقية، «برنيق» للطيران، «العالمية» للطيران، «أويا» للطيران، و«ليبيا» للطيران.

نداء أهالي الجبل الأخضر

وقالت إدارة المطار إن مطالبتها جاءت استجابة لنداءات منطقة الجبل الأخضر بضرورة التنقل والسفر عبر مطار منطقتهم أسوة بباقي المدن والمناطق الليبية، وإلحاحهم لمعرفة الأسباب والموانع التي تحول دون تشغيل رحلات خارجية عبر مطار الأبرق.

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ودعت الإدارة شركات الطيران إلى رفع المعانات عن سكان منطقة الجبل الأخضر عبر فتح وجهات متعددة محليًا وخارجيًا وخاصة لدول الجوار «مصر وتونس»، ودعتهم إلى توضيح الأسباب والموانع كتابيًا حال تعذر ذلك، واحتفظت بحقها باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لتحقيق المصلحة العامة.

إدارة مطار الأبرق تشكر «برنيق»

وقدمت إدارة مطار الأبرق شكرها إلى شركة «برنيق» للطيران، وقالت إنها أفادت بجاهزيتها لفتح خط «الأبرق- برج العرب».

في حين تعذر رحلات «برنيق» إلى تونس، بسبب عدم منح السطات التونسية الإذن للشركة دون أن تذكر أسبابًا، وفق بيان إدارة المطار.