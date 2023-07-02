بالصور.. إخماد حريق قرب مستودع رأس المنقار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، السيطرة على حريق اندلع، أمس السبت، بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي.

الحريق اندلع خارج أسوار المستودع

بيّنت الشركة، في بيان، أن الحريق اندلع خارج أسوار المستودع، مشيرة إلى إخماد الحريق في وقت قياسي بعمليات التبريد، نظرا لطبيعة نوع الحريق (الزيوت المترسبة)، ومنوهة بأن الحادث لم يؤثر في العمليات التشغيلية، وعودتها وفق إجراءات السلامة المهنية.

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شاركت في عمليات الإطفاء فرق من مستودع رأس المنقار، وهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة، بدعم من رجال إطفاء شركة الخليج العربي. وعبر رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط د. فؤاد بالرحيم عن تقديره لرجال الإطفاء على تنسيقهم الفعال، والسيطرة على الوضع بسرعة قياسية.

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي، 1 يوليو 2023. (شركة البريقة لتسويق النفط)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي، 1 يوليو 2023. (شركة البريقة لتسويق النفط)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي، 1 يوليو 2023. (شركة البريقة لتسويق النفط)

فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بالقرب من مستودع رأس المنقار في بنغازي، 1 يوليو 2023. (شركة البريقة لتسويق النفط)