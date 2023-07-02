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4 إصابات بحريق في مقر الشرطة القضائية بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 07:58 صباحا
4 إصابات بحريق في مقر الشرطة القضائية بطرابلس (صور)
سيارات الأسعاف قرب موقع حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، 1 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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أصيب أربعة أشخاص بجراح طفيفة جراء حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، وفق جهاز الإسعاف والطوارئ. 

4 إصابات طفيفة
أوضح الجهاز، في بيان، أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي، مشيرا إلى أن سيارات فرق الإطفاء سارعت للمكان، لاحتواء الحريق وإخماده.

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وقد أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الليبية (وال) بمشاهدتهم ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من مقر الشرطة القضائية في منطقة الفرناج بطرابلس.

سيارات الأسعاف قرب موقع حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، 1 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
سيارات الأسعاف قرب موقع حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، 1 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
سيارات الأسعاف قرب موقع حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، 1 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
سيارات الأسعاف قرب موقع حريق نشب في مقر الشرطة القضائية المقابل لمستشفى طرابلس التعليمي، مساء السبت، 1 يوليو 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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