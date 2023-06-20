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اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 08:57 مساء
اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في طرابلس
حريق بمخزن في منطقة بوابة الجبس بطرابلس، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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اندلع مساء اليوم الثلاثاء حريق بمحزن لمواد البناء في منطقة بوابة الجبس بالعاصمة طرابلس، بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الحريق اندلع في مخزن أسفل عمارة سكنية، وجرى إقناع العائلات بالخروج من المبنى.

وفي حين انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان، لم ترد حتى الآن أية معلومات عن وجود خسائر في الأرواح.

حريق بمخزن في منطقة بوابة الجبس بطرابلس، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
حريق بمخزن في منطقة بوابة الجبس بطرابلس، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
حريق بمخزن في منطقة بوابة الجبس بطرابلس، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
حريق بمخزن في منطقة بوابة الجبس بطرابلس، الثلاثاء 20 يونيو 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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