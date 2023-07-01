  • Alwasat News
Atwasat

حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر أغنام.. وطلب عاجل من المواطنين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 12:55 مساء
حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر أغنام.. وطلب عاجل من المواطنين (صور)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
alwasat radio

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، وتسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية لسكان المنطقة، بينما باشر فريق تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمليات إخراج العائلات، وحصر الممتلكات المتضررة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد تسبب نشوب حريق بـ4 مزارع محاذية لمساكن المواطنين في منطقة تساوة ببلدية وادي عتبة، أمس الجمعة، في احتراق عشرات أشجار النخيل، وإلحاق خسائر بحظائر الأغنام وممتلكات المواطنين.

النيران التهمت مساحات واسعة من مزارع وأشجار النخيل
ذكرت مصادر محلية في بلدية وادي عتبة أن إخماد النيران جاء بعد أكثر من 5 ساعات من توسع نطاقها بسبب الرياح الخفيفة، لتلتهم النيران مساحات واسعة من مزارع وأشجار النخيل، وتسجل خسائر بعدد من حظائر الأغنام وعشرات أشجار النخيل، وفق (وال).

- اندلاع حريق بمزارع النخيل في جالو والأهالي يطلبون المساعدة لإخماده  
- هيئة السلامة الوطنية تؤكد إخماد وتأمين مكان الحريق في جالو

من جهتها، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بالتواصل مع مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية، حيث قام فريق من فرع الشؤون الاجتماعية بعمليات إخراج العائلات وحصر الممتلكات المتضررة، على أن يرفع رئيس الفرع تقريرا مفصلا وشاملا إلى الوزيرة، لاتخاذ ما يلزم.

طلب عاجل من المواطنين في وادي عتبة
في هذه الأثناء، ناشد المواطنون - الذين حاولوا إخماد النيران بإمكانات وآلات بسيطة - الجهات الحكومية والسلطات المحلية توفير سيارة إطفاء في المنطقة، نظرا لتكرار الحرائق في بلدية وادي عتبة، والتي أدت إلى خسائر مادية وبشرية.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول في ليبيا هذا الصيف، ففي مايو الماضي اندلع حريق في مزارع ببلدية جالو، والتهم أشجار نخيل تمتدّ على مسافة نحو كيلومترين، كما تضررت 8 مزارع احتوت على نحو ألفي شجرة نخيل، ومن بينها 4 احترقت بالكامل، و4 أخرى خسائرها متوسطة، وسط انتقادات لتأخر التحرك الحكومي للسيطرة على الحريق.

آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
آثار حريق في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، 1 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي ...
ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)

ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار

أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)

ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)
الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة البريطانية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
الحكومة البريطانية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا
مصرف الجمهورية يعلن عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل
مصرف الجمهورية يعلن عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل
دراسة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها الترسانة الليبية المنهوبة أو روسيا والصين
دراسة لـ«أفريكوم»: الأسلحة المنتشرة في منطقة الساحل مصدرها ...
حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر أغنام.. وطلب عاجل من المواطنين (صور)
حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر أغنام.. ...
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 1 يوليو 2023)
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 1 يوليو...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد
3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد...
مع استمرار الصدامات.. السفارة الليبية توجه نداء إلى المواطنين المقيمين في فرنسا
مع استمرار الصدامات.. السفارة الليبية توجه نداء إلى ......
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 1 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 1 يوليو 2023)...
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 1 يوليو 2023)
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا (السبت 1 ......
حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر أغنام.. وطلب عاجل من المواطنين (صور)
حريق الـ5 ساعات في وادي عتبة: النيران التهمت نخيل وحظائر ......
المزيد