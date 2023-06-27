  • Alwasat News
Atwasat

افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 11:20 مساء
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
عضو مجلس النواب صالح افحيمة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نفى عضو مجلس النواب صالح افحيمة صلته بيان أعضاء مجلس النواب المؤيدين لقرارات حكومة حماد للحجز على إيرادات وعوائد النفط.

وقال افحيمة في تصريحات لموقع فواصل إنه «جرى الزج باسمه في هذا البيان»، ولم يعرض عليه وعلى الكثيرين من النواب الذين «انزعجوا من ورود أسمائهم فيه»، كما أنه «لم يوافق عليه وبالتالي يستنكره»، مشيرًا أنه «جرت العادة أن تصدر البيانات إما بالتصويت ويخرج البيان باسم مجلس النواب مجتمعًا، أو بالتمرير والتوقيع في غير أيام الجلسات».

كما اعتبر أن الهدف من وراء هذا البيان هو «تصفية حسابات سياسية وليس محاربة الفساد كما جاء فيه»، مضيفًا أن «الفساد كل لا يتجزأ، ومحاربته تتطلب الحديث عنه بصرف النظر عن مصدره»، وبالتالي فإنه يرفض أن «يستخدم اسمه في معركة سياسية ليس من ورائها الصالح العام».

- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
- حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

وأعلن 73 نائبًا من مجلس النواب، في بيان صدر أول أمس الأحد، تأييدهم لمساع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الرامية للجوء للقضاء بهدف الحجز على إيرادات وعوائد النفط ومنع وصولها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأمس الإثنين، استقبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك «لبحث وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

رفض الطعن على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
والخميس الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري، يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بالشكل غير المبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»

شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز ...
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة
وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة
«الكهرباء»: استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة
«الكهرباء»: استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة ...
شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟
شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
الاستعداد لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب
الاستعداد لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب...
المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى
المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى...
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك...
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط...
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)...
المزيد