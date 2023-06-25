إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تكثيف جهودها لاستكمال مشروع صيانة القواعد الخرسانية لخط زمزم تاورغاء جهد 30 ك.ف بطول 79 كيلو مترًا، بواقع ما يقارب الـ400 برج كهربائي.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المسافة المستهدفة بالصيانة تعرضت في وقت سابق للتشققات والتصدعات نتيجة العوامل الجوية والتي كانت تتسبب دومًا في انقطاع التيار الكهربائي نتيجة سقوط الأبراج.

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وأضافت أن هذه الصيانة تأتي في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لمحطة 11/30 تاورغاء المجرورة بإشراف ومتابعة إدارة الجهد المتوسط الوسطى.

أبراج الكهرباء تعرضت للتشققات والتصدعات نتيجة العوامل الجوية (الشركة العامة للكهرباء)

أبراج الكهرباء تعرضت للتشققات والتصدعات نتيجة العوامل الجوية (الشركة العامة للكهرباء)