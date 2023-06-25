38 مترشحا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن 38 مترشحًا لانتخابات رئيس الدولة، رفضهم ما وصلت إليه اللجنة المشتركة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، مؤكدين تمسكهم «بكافة حقوقهم القانونية التي يقضي بها القانون رقم (1) لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتنا ودعمنا».

جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء المترشحون إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

لجنة «6+6» ألغت حقوقًا مكتسبة ومحصنة قضائيًا

وأكد المترشحون في رسائلهم «رفضهم ما وصلت إليه لجنة (6+6) في المادة (88) من القانون المقترح والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021 وإلغاء كافة الآثار القانونية والمادية المترتبة عليه»، معتبرين مشروع القانون المقترح المقدم من اللجنة «ظلمًا من المشرع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء».

وقال المترشحون إن العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 «كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وجرى تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء».

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وأبدى المترشحون تأييدهم لتعديل قانون انتخاب رئيس الدولة «بما يحقق الصالح العام» ويقضي بـ«رفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لافتين إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق»، فإنهم يطالبون «بإلغاء المادة (88) من مشروع القانون المقترح والتي تجعل من كل حقوقهم «هي والعدم سواء بعد إلغاء كافة الآثار على تنفيذ القانون رقم (1 ) لسنة 2021».