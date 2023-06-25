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38 مترشحا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 04:37 مساء
38 مترشحا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة بالمغرب، 22 مايو 2023، (الإنترنت)
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أعلن 38 مترشحًا لانتخابات رئيس الدولة، رفضهم ما وصلت إليه اللجنة المشتركة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، مؤكدين تمسكهم «بكافة حقوقهم القانونية التي يقضي بها القانون رقم (1) لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتنا ودعمنا».

جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء المترشحون إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

لجنة «6+6» ألغت حقوقًا مكتسبة ومحصنة قضائيًا
وأكد المترشحون في رسائلهم «رفضهم ما وصلت إليه لجنة (6+6) في المادة (88) من القانون المقترح والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021 وإلغاء كافة الآثار القانونية والمادية المترتبة عليه»، معتبرين مشروع القانون المقترح المقدم من اللجنة «ظلمًا من المشرع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء».

وقال المترشحون إن العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 «كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وجرى تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء».

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وأبدى المترشحون تأييدهم لتعديل قانون انتخاب رئيس الدولة «بما يحقق الصالح العام» ويقضي بـ«رفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لافتين إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق»، فإنهم يطالبون «بإلغاء المادة (88) من مشروع القانون المقترح والتي تجعل من كل حقوقهم «هي والعدم سواء بعد إلغاء كافة الآثار على تنفيذ القانون رقم (1 ) لسنة 2021».

المترشحون الموقعون على الرسالة
ووقع على الرسالة من المترشحين لانتخابات رئيس الدولة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 كل من: خليفة محمد الغويل، وعبدالسلام يونس رحيل، والشريف الوافي محمد، وفتحي حمد بن شتوان، وأحمد خليفة جبريل، وعادل محمد اللافي، وأحمد محمد القنصل، وعبدالسلام محمد خميس، وخالد عامر البيباص، وعثمان إمحمد النكاع، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، وعبدالرحيم المبروك حلوم، ومحمد الهادي الحتواش، والهمالي بشير الهمالي، وعبدالهادي إبراهيم الحويج، وبوسيف أطوير بوسيف، وعبدالحكيم علي بعيو، وليلى سليم بن خليفة، وزكريا سعد عبدالعاطي، وعادل أحميدة الزروق، وعبدالحميد محمود النعمي، وعبدالحكيم ضو زامونة، والسنوسي الحليق، وعبدالحكيم سالم اكشيم، وعبدالوهاب أبوبكر بن محمود، ومصطفى علي المجدوب، وأكرم إبراهيم الفكحال، ومحمود خليفة التليسي، وبشير إبراهيم الأحمدي، وزائد محمد عبدالله، وأحمد حسن أبوريق، والمبروك محمد أبوعميد، وخليفة صالح الدغاري، وعبدالعزيز عبدالحميد الخوجة، ومحمد الهادي الحراري، وجمعة محمد أبوعوينة، وهنيدة محمد المهدي، وعلي بشير الزويك.

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