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خلال لقاء زينينغا.. «الأعلى للمرأة» يطالب بتوسيع الحيز السياسي للنساء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 12:57 صباحا
خلال لقاء زينينغا.. «الأعلى للمرأة» يطالب بتوسيع الحيز السياسي للنساء
لقاء زينينغا مع ممثلات عن المجلس الأعلى للمرأة، 22 يونيو 2023. (البعثة الأممية)
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طالبت ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«زيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء»، والعمل على بناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلات المجلس الوطني للمرأة الليبية، الخميس الماضي، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام لأمم المتحدة، ريزيدون زينينغا، حيث شاركن آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بما في ذلك قضية «الكوتا» النسائية، وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار، وفق بيان صادر، الأحد، عن البعثة الأممية.

وأشار زينينغا خلال اللقاء إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيليتها في الانتخابات المقبلة، كما سلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا والمنظمات التابعة لها.

زينينغا يستطلع آراء 17 حزبا بشأن مخرجات «6+6»
وقبل أسبوع، التقى ريزدون زينينغا ممثلي 17 حزبا وتجمعا سياسيا، ضمن سلسلة اجتماعات لبعثة الأمم المتحدة من أجل استطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة «6+6» المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

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وطرح المشاركون ملاحظاتهم حول مسودات القوانين، مسلطين الضوء على بعض العناصر الإيجابية، ولا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، ومعربين عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، والخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة، حسب بيان للبعثة الأممية.

نتائج جولة بوزنيقة
وأعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنهما من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة أن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارهما من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

وإثر ذلك أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيس لجنة «6+6» عن المجلس، عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة «30» من التعديل الدستوري الثالث عشر.

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