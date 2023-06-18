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المشري يحيل إلى باتيلي نسخة من مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 05:09 مساء
المشري يحيل إلى باتيلي نسخة من مخرجات لجنة «6+6»
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)
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أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، «النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)» وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس.

ونشر المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» رسالة المشري إلى باتيلي والتي قال فيها المشري لباتيلي «نحيل إليكم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة التي جرى التوقيع عليها بإجماع اللجنتين في مدينة أبوزنيقة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023 من قبل لجنة (6+6) المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».

تراجع المشري عن موقفه بشأن مخرجات لجنة «6+6»
ونوه المشري في رسالته الصادرة اليوم بأن تلك القوانين «نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين»، منبهًا إلى أنه «في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)».

- المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»
- تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن قوانين الانتخابات
- المشري يتلقى إحاطة بشأن عمل «6+6» في بوزنيقة

ويعد ذلك تراجعًا من جانب المشري عن موقفه الذي أعلنه فور إعلان لجنة «6+6» نتائج عملها في ختام اجتماعاتها بمنتجع بوزنيقة في المغرب، في الساعات الأولى من يوم 7 يونيو الجاري، عندما عبر عن أمله في زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مرتقبة للجنة.

وكتب المشري عبر حسابه على «فيسبوك» يومها قائلًا: «على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة».

ردود فعل متباينة حول مخرجات لجنة «6+6»
وتباينت ردود الأفعال المحلية حول مخرجات لجنة «6+6» بين التأييد والمعارضة في مقابل دعم عربي واسع لأعمال اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بعدما أعلنت اللجنة توافقها على تلك التشريعات التي لم يوقع عليها كل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح رغم سفرهما إلى المغرب من أجل تلك المهمة.

وخلال الأيام الماضية أجرى المشري العديد من اللقاءات مع عدد من السفراء الأجانب والشخصيات السياسية والقيادات الميدانية في طرابلس من أجل إطلاعهم على مخرجات لجنة «6+6» وقوانين الانتخابات التي توافق عليها أعضاء اللجنة.

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