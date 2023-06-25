مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، بدء توزيع أضاحي على أسر الشهداء التابعين لها.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن التوزيع بدأ من العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مقر قسم التموين بمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري.

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