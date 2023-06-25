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مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 10:04 صباحا
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
أضاحي في مدينة سرت (الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، بدء توزيع أضاحي على أسر الشهداء التابعين لها. 

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن التوزيع بدأ من العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مقر قسم التموين بمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري. 

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سرعة توزيع الأضاحي
يأتى ذلك بناء على تعليمات من مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، القاضية بسرعة توزيع الأضاحي على أسر الشهداء التابعين للمديرية. وقد تسلم الشامخ مهام عمله مديرا لأمن بنغازي من مدير الأمن السابق اللواء نوري الساعدي، في مراسم نظمتها المديرية أمس السبت.
 

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