استطلاع: 40% ارتفاعا في أسعار الأضاحي هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

شكا مواطنون ليبيون من مختلف فئات المجتمع الارتفاع غير المسبوق في أسعار أضاحي عيد هذا العام، التي سجلت زيادة تراوحت بين 30 و40%، مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الاستقرار النسبي في قيمة صرف العملات الصعبة، وفق استطلاع أجرته وكالة الأنباء الليبية (وال).



واستطلع مندوبو «وال»، الخميس الماضي، آراء مواطنين ومواطنات وتجار ماشية التقوهم خلال تجوالهم في أسواق بمنطقة طرابلس الكبرى وخارجها. وقالت خديجة عمر (ربة بيت تبلغ من العمر 60 عاما وتتقاضى راتبا ضمانيا) إنها غير قادرة على شراء أضحية هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار المفرط، مشيرة إلى أن أسعار العام الماضي على الرغم من ارتفاعها، فإنها لم تبلغ هذا المستوى.



وصرح فرج علي (متقاعد)، التقاه مندوب الوكالة في سوق تاجوراء (الضاحية الشرقية للعاصمة): «لن يكون في استطاعتي شراء أضحية هذا العام، فراتبي التقاعدي، الذي يبلغ أقل من ألف دينار، لا يُمكنني من شراء أضحية». وتساءل باستياء شديد: ماذا يفعل المواطن البسيط؟!. بينما ذكرت حورية الشايب (أرملة تعول خمسة أطفال) أن سعر الأضحية هذا العام يبلغ ضعفي راتب التقاعد الذي تتقاضاه.



وأردفت زهرة ميلاد (أم لسبعة أطفال وتعمل في دوامين صباحي ومسائي) أنها تخلت عن تلبية معظم الاحتياجات الضرورية لأسرتها ومنزلها لشهرين بغية توفير ثمن شراء الأضحية التي كلفتها ألفي دينار.



أسعار الأضاحي بين 1300 و3000 آلاف دينار

رصدت وكالة الأنباء الليبية من خلال متابعة الأسواق المحلية في طرابلس وضواحيها أن أسعار الأضاحي تراوحت بين 1300 و3000 آلاف دينار. في حين تراوح سعر الخراف المستوردة ما بين 800 دينار (الخراف المستورة من رومانيا) و1250 دينارا (بالنسبة للخراف المستورة من إسبانيا).



وقد كشفت مصادر من وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، في تصريحات صحفية بأبريل الماضي، مساعي لاستيراد 600 ألف رأس من المواشي، لتغطية احتياج السوق المحلية، وخفض الأسعار، وتوفير أضاحٍ لعيد الأضحى المبارك.



وأفاد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، لوكالة الأنباء الليبية 9 يونيو الجاري، بتوالي وصول السفن المحملة بالأغنام والعجول الحية إلى مواني بنغازي والخمس وطرابلس، والمقدرة بـ144 ألف رأس من الأغنام والأبقار.



وأشار الحويج إلى أن سفنا ستصل تباعا إلى المواني الليبية، مما سيوفر، حسب قوله، فائضا من الأغنام الحية في السوق الليبية، معربا عن اعتقاده أن وصول هذه الشحنات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار أو على الأقل استقرارها في المرحلة المقبلة، ومستبعدا أي زيادة في الأسعار مع قرب عيد الأضحى المبارك.



ارتفاع أسعار الأعلاف

ذكر مربي الأغنام في منطقة غنيمة (شرق طرابلس)، محمد علي، أن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي بهذا الشكل المفرط يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، التي وصلت إلى 280 دينارا للقنطار الواحد. في حين أن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف أفادت من خلال صفحتها الرسمية في أبريل الماضي بتوافر أعلاف تسمين خاصة بالأغنام للمربين بـ160 دينارا للقنطار الواحد.



بينما أفاد عادل أشتيوي بأن السوق تعاني ارتفاع الأسعار، نظرا لعدم وصول ما يكفي من الأضاحي المستوردة، على الرغم من وصول بعض الشحنات من رومانيا وإسبانيا. وأكد كثير من المواطنون الراغبين في شراء أضاحٍ أن من يتقاضى راتبا في حدود 1500 دينار يصعب عليه هذا العام شراء الأضحية.



وقال أحد تجار المواشي في منطقة الخلة (جنوب طرابلس)، فرج علي، إن أسعار الأضاحي فاقت التوقعات على الرغم من توافر السيولة في المصارف، التي شجعت التجار على رفع الأسعار نتيجة رفع سقف السحب. وأضاف أن الأضاحي المستوردة من الخارج لا تغطي السوق المحلية حاليا على الرغم من توافدها من إسبانيا ورومانيا.



وكشف مواطنون راغبون في شراء الأضاحي ممن تحدث لهم مندوب لوكالة الأنباء الليبية أنهم تفاجأوا بارتفاع الأسعار المبالغ فيه هذا العام، مشيرين إلى أن من يتقاضى راتبا 1500 دينار يصعب عليه شراء الأضحية هذا العام.

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وعزا بعض تجار المواشي، التقاهم مندوب «وال» في سوق تاجوراء، ارتفاع الأسعار إلى عدم حصول شركات الاستيراد على اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي، مما دفعهم إلى اللجوء لشراء النقد الأجنبي من السوق الموازية.

وقد سجلت أسعار اللحوم في ليبيا ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية، وواصلت ارتفاعها خلال شهر رمضان الماضي، لتستقر ما بين 52 و60 دينارا بالنسبة للخروف المحلي، والماعز بـ55 دينارا، والبقر من 38 إلى 48 دينارا، والقعود من 43 إلى 55 دينارا، والجمل من 25 إلى 38 دينارا.



استهلاك ليبيا من الأغنام

تقول إحصاءات العام الماضي لوزارة الزراعة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الليبية، إن ليبيا تستهلك ما بين مليون ومليون ومئتي ألف رأس من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى.

وكشف أحمد علي (مربي أغنام من منطقة الجبل الغربي) أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي، منها قلة الأمطار، وارتفاع سعر الأعلاف واللقاحات، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل، وتهريب الأغنام إلى دول الجوار بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الليبي. وأوضح مفتاح الورفلي (تاجر مواشٍ من مدينة بني وليد) أن السيول التي ضربت عدة مناطق هذا العام، منها بني وليد ومنطقة الجبل، أدت إلى نفوق الكثير من المواشي، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام.

ولا يزال المواطنون الليبيون يأملون، قبل خمسة أيام من حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام، أن تنخفض الأسعار بسبب قلة الطلب الناجم عن ارتفاع الأسعار، وعزوف الكثير عن قضاء هذا النسك.