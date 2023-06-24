«الشؤون الاجتماعية» تنتهي من تعديل البيانات المصرفية للمهجرين

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة توثيق أعمال تعديل البيانات المصرفية للمهجرين، فضلا عن معالجة أوضاع الحالات الخاصة بعد أجازة قانونية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لتقييم ومتابعة مستجدات صرف بدل الإيجار للمهجرين من مختلف مناطق البلاد، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

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وخلص الاجتماع إلى طلب مخصصات مالية كل الملاحق المستحدثة، وصرف الحالات الخاصة بعد الإجازة القانونية، في إطار تطوير العمل ورغبة الوزارة في تسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لمعالجة أوضاعهم.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي، والمجلس التسييري لمهجري مرزق، والقسم المالي والمراقب المالي العام بوزارة الشؤون الاجتماعية.

اجتماع الكيلاني لبحث أوضاع المهجرين، 24 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

اجتماع الكيلاني لبحث أوضاع المهجرين، 24 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)