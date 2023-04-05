الكيلاني تطلع اللافي على خطوات صرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء ومخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، صباح اليوم الأربعاء، عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الكيلاني استعرضت أيضا خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمتوقفة منذ سنوات.

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وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن اللافي أشاد خلال لقائه مع الكيلاني بأهمية العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف المنح، مؤكدا ضرورة استمرار صرفها، وكذلك صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين.