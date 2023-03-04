«الشؤون الاجتماعية»: تواصل تسليم صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، تواصل عملية تسليم صكوك بدل الإيجار للمهجرين والنازحين من المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك جاء بناء على تعليمات من الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني، دون أن تكشف مزيد التفاصيل.

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وفي مايو الماضي، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف 12 ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية على مدار عام كامل. ونص القرار على تقديم محنة شهرية قدرها ألف دينار لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية، وذلك خصما من المبالغ المحالة للوزارة لهذا الغرض، على أن تستحق من بداية شهر يناير 2022 وإلى نهاية العام (أي لمدة 12 شهرًا).