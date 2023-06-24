حملة لإزالة العشوائيات بمنطقة زناتة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، استمرار حملة إزالة العشوائيات والمستغلين للفضاءات العامة بمنطقة زناتة في العاصمة طرابلس.

وتنفذ الحملة لجنة فتح المسارات بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي وجهاز الردع لمكافحة الجريمة، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية لم يذكر مزيد التفاصيل.

وفي مايو الماضي، أكدت شركة الخدمات العامة استمرار حملة إزالة العشوائيات والمستغلين للفضاءات العامة في طرابلس بالتعاون مع لجنة فتح المسارات.

بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات في طرابلس ضمن أعمال لجنة فتح المسارات

«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري

الدبيبة يوجه باستكمال فتح المسارات وتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بمنطقة قرقارش

تهيئة الأوضاع لتنفيذ مشروع الدائري الثالث

وفي نهاية مارس الماضي، واصلت إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ بشركة «الخدمات العامة - طرابلس» أعمال المرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة الهضبة البدري.

وأشارت الشركة إلى استلام المواطنين تعويضاتهم بإشراف لجنة فتح المسارات، بالتعاون مع الحرس البلدي.

مشروع بتنفيذ مصري وتكلفة 4.2 مليار دينار

وخلال مارس أيضا، انتهت شركة الخدمات العامة - طرابلس، من عمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقتي السبعة وطريق الشوك.

ويجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بواسطة ائتلاف شركات مصرية، وذلك بتكلفة 4.26 مليار دينار، عقب اعتماد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمشروع في 22 سبتمبر 2021.

من أعمال إزالة العشوائيات بمنطقة زناتة في طرابلس، 24 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)