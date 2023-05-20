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بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات في طرابلس ضمن أعمال لجنة فتح المسارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:22 مساء
بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات في طرابلس ضمن أعمال لجنة فتح المسارات
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
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أكّدت شركة الخدمات العامة في طرابلس استمرار حملة إزالة العشوائيات والمستغلّين للفضاءات العامة في المدينة طرابلس بالتعاون مع لجنة فتح المسارات.

شاركت في الحملة البلديات الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني ومديرية الحرس البلدي طرابلس ومديرية أمن طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من منطقة زاوية الدهماني.

تهيئة الأوضاع لتنفيذ مشروع الدائري الثالث
وفي نهاية مارس الماضي، واصلت إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ بشركة «الخدمات العامة - طرابلس» أعمال المرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة الهضبة البدري.

وأشارت الشركة إلى استلام المواطنين تعويضاتهم بإشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرس البلدي.

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مشروع بتنفيذ مصري وتكلفة 4.2 مليار دينار
وخلال مارس أيضا، انتهت شركة الخدمات العامة - طرابلس، من عمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقتي السبعة وطريق الشوك.

ويجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بواسطة ائتلاف شركات مصرية، وذلك بتكلفة 4.26 مليار دينار، عقب اعتماد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمشروع في 22 سبتمبر 2021.

جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال إزالة العشوائيات والمخالفات في طرابلس، 20 مايو 2023 (شركة الخدمات العامة)
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