«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري

القاهرة - بوابة الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ بشركة «الخدمات العامة - طرابلس»، أعمال المرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقة الهضبة البدري، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الخدمات العامة - طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي «بعد استلام المواطنين تعويضاتهم بإشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرس البلدي».

فتح مسارات الطريق الدائري الثالث بمنطقتي السبعة وطريق الشوك

وخلال الشهر الجاري، انتهت شركة الخدمات العامة - طرابلس، من عمليات التهيئة وفتح المسار لمشروع طريق الدائري الثالث في منطقتي السبعة وطريق الشوك.

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- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، أعمالها بعد شهر رمضان المقبل، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرًا من بدء أعمال التنفيذ.

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث

واستلم ائتلاف الشركات المصرية، في 12 مارس الجاري، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات للمرحلة الأولى تمهيدًا لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة - طرابلس)

أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة - طرابلس)

أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة - طرابلس)

أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري، الثلاثاء 28 مارس 2023. (شركة الخدمات العامة - طرابلس)