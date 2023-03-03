«الخدمات العامة»: استمرار العمل على فتح مسار الطريق الدائري الثالث بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة- طرابلس، اليوم الجمعة، استمرار العمل بالمرحلة الثانية لعمليات التهيئة وفتح مسار مشروع الطريق الدائري الثالث بمنطقة عين زارة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن إدارة خدمات الدعم والإسناد والطوارئ تواصل العمل على فتح المسار بعد تسلُّم المواطنين تعويضاتهم، وذلك تحت إشراف لجنة فتح المسارات وبالتعاون مع الحرب البلدي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، جرى صرف تعويضات للمواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق، وجرى إحالة مستندات صرف 15 ملفا مُستوفاة للمسوغات القانونية والفنية، إلى المصارف.

التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في سبتمبر من العام 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.2 مليار دينار.

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ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجرى تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

استمرار أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث

ونهاية يناير الماضي، أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، استمرار أعمال مشروع فتح مسار الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز في بيان، إن المشروع تنفذه «الشركة الليبية العمرانية» بإشراف مكتب طرابلس، والمهندسين: مهند الجابري وأكرم الكايخ.