دخول أول سفينة بضائع لميناء درنة منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت إلى ميناء درنة البحري، اليوم السبت، السفينة «MOHAMMED S» المحملة بالبضائع، وهي أول سفينة ترسو بالميناء منذ حوالي 10 سنوات. وفقاً للصفحة الرسمية للميناء.

وتوقف العمل في الميناء في صيف 2014، عقب سيطرة تنظيم «داعش» وعدد من التنظيمات المتطرفة على المدينة وعزلها عن الدولة الليبية، حتى قامت قوات القيادة العامة التابعة للمُشير خليفة حفتر باسترجاع المدينة عبر عملية عسكرية كبيرة في 2018.

وفي مارس 2021 قامت بلدية درنة بإجراء صيانة لمرافق الميناء وتوسيع وتنظيف حوض السفن من مخلفات الحرب وتجهيزه لاستقبال السفن بمختلف أنواعها.

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وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في نوفمبر 2022، افتتاح ميناء درنة البحري أمام حركة السفن التجارية وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من النواب ووزراء الحكومة.

السفينة «MOHAMMED S» داخل ميناء درنة البحري، 24 يونيو 2023. (تصوير: علي طرفاية)

مجموعة من العاملون بميناء درنة يستقبلون السفينة «MOHAMMED S» المحملة بالبضائع، 24 يونيو 2023. (تصوير: علي طرفاية)